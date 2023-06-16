Putin ekonomi stratejilerinin güçlendiğini vurguladı! Rusya Devlet Başkanı St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuştu

Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu gerçekleştiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de forumun genel oturumunda konuşma gerçekleştirdi.

Rus lider, ülkesinin uyguladığı ekonomi stratejisinden, işsizlik oranına; enflasyondan, Ukrayna ile yaşanan süreç dolayısıyla ülkeden ayrılan yabancı girişimcinin yerini alan yerli girişimcilere kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

PUTİN'DEN EKONOMİ STRATEJİSİ VURGUSU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı konuşmada Rus hükümeti ve iş çevrelerinin uyguladığı ekonomi stratejisi ile ilgili konuştu.

Ekonomi stratejisinin işe yaradığının ve giderek güçlendiğinin altını çizen Putin, Rusya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının nisan ayında 3.3 oranında büyüdüğünü ifade etti. Putin, "Ekonominin gelişimiyle ilgili değerler üstüne kurulu politikalarımız işe yaradı, sorumlu ve dengeli bir para-kredi politikası izledik" dedi.

RUSYA'NIN ENFLASYONU 2.9 OLDU

Rus lider, Ukrayna ile yaşanılan süreçle birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşın elde edilen ekonomik göstergeleri de değerlendirdi.

Rusya'nın enflasyonu hakkında konuşan Putin, enflasyonun birçok Batı ülkesine göre çok alt seviyelerde ve tarihlerindeki en düşük orana yakın olduğunu belirtti. Putin, Rusya'daki enflasyonun 2.9 olduğunu açıkladı.

Rusya'daki işsizlik oranı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Rusya'daki işsizlik oranınn 3.3 olduğunu belirterek, "İşsizlik oranı hiç bu kadar düşük seviyede olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"RUSYA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMAK ZORUNDA"

Rusya'nın savunma harcamalarına da vurgu yapan Putin, "Rusya, kendi güvenliğini sağlamak adına savunma harcamalarını artırmak zorunda" dedi.

"RUSYA GİRİŞİMCİLERİN ÖZGÜRLÜKLERİNİ GENİŞLETME YOLUNU SEÇTİ"

Rus Devlet Başkanı'nın gündeminde, Ukrayna'da başlatılan askeri operasyonun ardından bazı Batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesi de vardı.

Rusya'nın bazılarının beklediği gibi ipleri tamamıyla eline alan baskıcı bir yolu seçmediğini ifade eden Putin, ülkesinin girişimcilerin özgürlüklerini genişletme yolunu seçtiğini söyledi.

Batılı şirketlerin kitlesel olarak çekilmesi nedeniyle Rusya'nın paniğe kapılacağını düşünenlerin olduğunu belirten Putin, bu durumun gerçekleşmediğini ve Batılı şirketlerden boşalan yerleri yerli üretici ve girişimcilerin aldığını belirtti. Yabancı şirketlerin yerini alan yerli iş sahibi ve üreticileri destekleyeceğini kaydeden Putin, "Biz kimseyi Rusya pazarından dışarı atmadık, herkesin kendi adına seçim kararı vardı" dedi.

"RUSYA YABANCI ŞİRKETLERLE REKABETTEN KORKMUYOR"

Rus lider Putin, baskılara karşın Rusya'da kalmayı tercih eden yabancı şirketler hakkında da konuştu. Bu şirketleri yerli şirketlerden saydıklarını ve gözlerinde yerli şirketlerden farkı olmadığını belirten Putin, Rusya'nın yabancı şirketlerle rekabetten korkmadığını ancak geri dönmeleri halinde Rus pazarından çekilmekle ortaya koydukları davranışı göz önünde bulunduracaklarını da sözlerine ekledi.

Putin, ülkesinin petrol ve doğalgaz tedariki dışında elde ettiği gelirlerin büyük bir hızla giderek artmakta olduğunu da kaydetti.

"BASKILARA BOYUN EĞMEYEN ÜLKELERLE TİCARET HACMİMİZ ARTTI"

Vladimir Putin, Batı ülkelerinin baskısına karşı koyup Rusya ile işbirliğinden kaçınmamış olan ülkelerle ilgili de konuştu. Putin, söz konusu ülkelerle ticaret hacimlerinin katbekat arttığının altını çizdi.

Ekonominin dış açıklığının Rusya için önemli bir prensip olduğunun altını çizen Putin, "Kendi kendini tecrit etme politikalarına geri dönmedik” vurgusunu yaptı.

Putin, Batı ülkeleri için, “Rakipleriyle adaletsiz bir biçimde mücadele etmeleri yüzünden kendi haysiyetlerini yerle bir ediyorlar” değerlendirmesini yaptı.

"RUSYA'NIN PRO-AKTİF EKONOMİ POLİTİKASINA GEREKSİNİMİ VAR"

Dünyada yaşanan değişimin önemini vurgulayan Vladimir Putin şunları söyledi:

- Dünyada geri çevrilemez, eski haline getirilemez, kökleri derinlere inen değişiklikler oluyor, bu nedenle Rusya’nın pro-aktif bir ekonomi politikasına gereksinimi var. Rusya, arz ekonomisi modeli geliştirmek için gereksinim duyduğu her şeye sahip.

"Çok kutuplu dünya düzeni güçleniyor, bu kaçınılması mümkün olmayan bir süreç” ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

- Rusya eskiden beri olduğu gibi dünya ekonomisinin içinde olacak. Ticari ürün ihracatımız geçen sene yeni bir rekor kırarak 592 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğası gereği iğrenç olan neo-kolonyal sistemin sonu geldi.

ÇOCUKLU AİLELERE DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke içinde uyguladıkları politikalar ile ilgili de bilgiler verdi.

Her şehir, köy ve bölgede iş bulma olanağının olması gerektiğini ifade eden Putin, Rusya’da çocuklu ailelere verilen devlet desteğiyle ilgili olarak, ailenin gelirinin değişmesine bakılmadan 1.5 yaşını doldurana kadar her çocuk için aileye maddi yardım yapılması gerektiğini kaydetti.