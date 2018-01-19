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Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi
Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi
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Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk’ta Hz İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi.

Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi

Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen Putin, Hz İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı çerçevesinde bir törene katıldı.

Moskova’daki Seliger Gölü’ndeki tören alanına üzerinde bir kürkle gelen Putin, açılan haç şeklindeki bölümden buz gibi suya girme cesaretini gösterdi.

​Yüzünden durumdan şikayetçi olmadığı anlaşılan Rus lider suya girerken, hava sıcaklığı ise —6 civarındaydı.

Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor./Sputnik

 

Etiketler; #Putin #Epifani bayramı #rusya #Ortodoksluk #Ürdün Nehri #Hz İsa #moskova #Seliger Gölü
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