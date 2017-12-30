Rusya Devlet Başkanı Putin, gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları ile hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın yeni yılını kutladı. Önemli mesajlar vermeyi de ihmal etmeyen Putin "Suriye'ye desteğe devam edeceğiz" dedi

Rusya bütün ülkelerin yeni yılını kutladı. Açıklama Kremlin'den yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl mesajları paylaşıldı.



Rus liderin özellikle Türkiye ve Suriye'ye mesajları dikkat çekti. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl tebriğinde, "Moskova ve Ankara’nın yakın işbirliğinin Ortadoğu'da terörizmin yayılmasının önüne duvar örülmesini sağladığını" söyledi.



Putin ayrıca, bu işbirliğinin, Suriye'deki krize siyasal çözüm sürecinin başlatılması için gereken koşulların oluşmasına da yardım ettiğini kaydetti.



Diğer taraftan Rus lider, Türkiye ile 2018’de de ortak çalışmaları devam ettirmeye hazır olduklarını söyledi.



Rusya Devlet Başkanı, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'a da yeni yıl mesajı gönderdi. Putin, Suriye’nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruması için Suriye'ye gereken tüm yardımı göstermeye devam edeceğini vurguladı.



Öte yandan Vladimir Putin, Amerikan Başkanı Donald Trump'a da bir yeni yıl mesajı iletti. Putin Trump'a mesajında, uluslararası durumun pek iyi sayılamayacağı bu dönemde, Rusya ve Amerika arasında yapıcı diyalog kurulmasının gerekli olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr