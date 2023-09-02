Putin "eşi benzeri yok" demişti! Rusya o füzeleri savaş pozisyonuna getirdi

Batı'yı korkutan haber, Rus Uzay Ajansı Başkanı'ndan geldi. Roscosmos Başkanı Yury Borisov, Sarmat kıtalararası balistik füze sistemlerinin savaş pozisyonuna geçtiğini duyurdu. Putin, daha önce füzelerin savaş görevine başlayacağını duyurmuştu.

Putin "eşi benzeri yok" demişti! Rusya o füzeleri savaş pozisyonuna getirdi
Editör: Uğur Çam
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Roscosmos Başkanı Yury Borisov Cuma günü yaptığı açıklamada, gelişmiş Sarmat kıtalararası balistik füze sistemlerinin (ICBM) Rusya'da savaş görevi üstlendiğini söyledi.

TASS Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya Bilgi Toplumu tarafından düzenlenen eğitim maratonunun açık dersinde konuşan Roscosmos Başkanı, "Sarmat stratejik sistemi muharebe alarmı pozisyonuna geçti" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada yeni ağır ICBM'lere sahip birinci sınıf Sarmat sistemlerinin bu yıl Rusya'da savaş görevine başlayacağını duyurdu.

Ancak Roscosmos'un etkinlikte yaptığı sunum, Sarmat ICBM sistemlerinin önümüzdeki yıl savaş alarmına geçeceğini gösteriyor.

Putin "eşi benzeri yok" demişti! Rusya o füzeleri savaş pozisyonuna getirdi - Resim : 1

Putin ilk kez duyurdu: Sarmat füzesi konuşlandırılıyorPutin ilk kez duyurdu: Sarmat füzesi konuşlandırılıyorDünya

SARMAT FÜZESİ NEDİR?

RS-28 Sarmat, nükleer yük taşıma kapasitesine sahip ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalararası balistik füze ile donatılmış, Rusya'nın son teknoloji ürünü silo tabanlı bir füze sistemidir. Füze Makeyev Devlet Roket Merkezi'nde (Çelyabinsk Bölgesi'ndeki Miass kasabası), 1988'den beri Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nde operasyonel olan R-36M2 Voyevoda ICBM'nin yerini almak üzere geliştirilmiştir.

Uzmanların tahminlerine göre RS-28 Sarmat, 10 ton ağırlığa kadar MIRV'li bir savaş başlığını hem Kuzey hem de Güney Kutupları üzerinden dünyanın herhangi bir yerine gönderebilecek kapasitededir.

# Sarmat Füzeleri # rusya
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