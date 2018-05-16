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Putin: Füze yüklü gemilerimiz 24 saat nöbet tutacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki terör tehdidi nedeniyle Kalibr füzesiyle donatılmış Rus savaş gemilerinin Akdeniz'de aralıksız olarak nöbet tutacağını söyledi.

Putin: Füze yüklü gemilerimiz 24 saat nöbet tutacak
Soçi'de askeri üretim faaliyetlerinin ele alındığı bir toplantıda konuşan Putin, "Suriye'deki uluslararası teröristlerin saldırı tehdidinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış gemilerimiz, Akdeniz'de aralıksız olarak görev yapacak" dedi.

Putin, başta Akdeniz, Kuzey Atlantik ve Asya-Pasifik olmak üzere son yıllarda Rus donanmasının varlık gösterdiği coğrafyanın belirgin şekilde genişlediğine dikkat çekti.

Rus lider, donanmanın yüksek savaşa hazırlık durumunun ve etkinliğinin ülkenin ekonomik güvenliğinin sağlanması, stratejik eşitliğin korunması açısından en önemli faktör ve ulusal çıkarların gözetilmesi açısından kritik bir araç olduğunu vurguladı.
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