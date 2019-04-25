Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez yüz yüze görüştü. Rusya'nın doğusundaki görüşmeye Kim zırhlı treniyle gitti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Kore yarımadası ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı belirtildi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.



Kim, özel zırhlı treniyle Rusya'nın doğusundaki Vladivostok şehrine gitti. Putin ile Kim arasındaki görüşme Uzak Doğu Federal Üniversitesinde baş başa gerçekleşti. Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı.



Putin, Kim ile Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin gelişmesi konusunda beklentileri konuştuklarını bildirdi.



Putin ayrıca Kore Yarımadası'ndaki durumu görüştüklerini, durumu iyileştirmek için ne gerektiği hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim ise görüşmenin ardından iki ülkenin çıkarlarına yönelik çok içerikli görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.



Konuşmanın ardından her iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim ve Amerikan Başkanı Trump bu yılbaşında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak iki lider anlaşmaya varamamıştı.





ulusal.com.tr