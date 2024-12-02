Putin ile Pezeşkiyan arasında kritik görüşme! Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmesinin ayrıntılarıyla ilgili Kremlin Sarayı'ndan açıklama yapıldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin İran tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtildi.

Putin ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede, Suriye'deki gerginliğin ele alındığı belirtildi. Görüşmede, son günlerde yaşanan olayların Suriye devletinin egemenliğini, siyasi, sosyal, ekonomik istikrarını baltalamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye'nin meşru yönetiminin, ülkede anayasal düzeni ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme yönündeki eylemlerine koşulsuz destek verildiği, Türkiye'nin katılımıyla Astana Formatı kapsamındaki girişimlerin koordine edilmesinin önemi vurgulandı." ifadeleri yer aldı.

Görüşmede, Rusya ile İran arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin de ele alındığı aktarıldı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin 23 Ekim'de sağladığı anlaşmaların hayata geçirilmesinin istişare edildiği bildirildi.

Açıklamada, Putin ve Pezeşkiyan'ın, temasların sürdürülmesiyle ilgili plan konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.