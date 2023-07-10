Putin ile Prigojin Kremlin'de bir araya gelmiş! Kremlin görüşmenin detaylarını paylaştı

Rusya'da 24 Haziran tarihinde özel askeri şirket Wagner ayaklanma gerçekleştirmişti.

Rusya hükümeti tarafından kısa sürede bastırılan ve ilerlemesi engellenen ayaklanmanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin'in görüşüp görüşmediği merak ediliyordu.

Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Sözcü Peskov, Putin ile Prigojin'in görüşüp görüşmediğine ilişkin haberlerin doğrulanması istenince, "Devlet Başkanı’nın böyle bir görüşme gerçekleştirdiği doğru" yanıtını verdi.

29 HAZİRAN'DA KREMLİN'DE BİR ARAYA GELMİŞLER

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Wagner'in lideri Prigojin'in 24 Haziran’daki ayaklanma girişiminden beş gün sonra Kremlin’de görüştüğünü belirtti.

Putin'in görüşmeye 35 kişiyi davet ettiğini söyleyen Peskov, Wagner'in birlik komutanlarının tamamı ile Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetiminin toplantıda bulunduğunu ifade etti. Peskov ayrıca, 29 Haziran'da gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü söyledi.

PUTİN'E BAĞLILIKLARINI BİLDİRDİLER

Görüşmede, Rus lider Putin'in yaşananlarla ilgili değerlendirmesini anlattığı ve Wagner yetkililerine iş seçenekleri sunduğu öğrenildi. Wagner yetkililerinin olaylarla ilgili kendi bakış açılarını ve sebeplerini anlattıkları, daha sonrasında Putin'e bağlılıklarını bildirdikleri de öğrenildi.