Putin ile Şi Cinping, Ukrayna meselesini ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’deki temaslarına devam ediyor. Putin, Harbin şehrinde 4. Rusya-Çin Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde konuştu.

Rus lider, burada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'deki devlet başkanlığı konutunda yaptıkları gayriresmi görüşme hakkında konuştu.

Putin, Şi Cinping ile yakın ve çok yönlü iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik istişarede bulunduklarını söyledi.

Rus yetkililer ise Putin ve Şi'nin gayri resmi görüşmede Ukrayna meselesini baş başa detaylı bir şekilde konuştuklarını açıkladı.

Rusya lideri Putin, Harbin kentindeki temasları sırasında, Kuzeydoğu Çin'in özgürlüğüne kavuşturulduğu muharebelerde can veren Sovyet askerler için dikilen anıta çelenk bıraktı.