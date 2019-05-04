Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasında bir saati aşan telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider Venezuela, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), Mueler Davası ve Çin'in dahil olabiliceği nükleer anlaşma konularını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, telefonda bir saatten uzun süre görüştü.



Telefon görüşmesinin ardından hem Beyaz Saray hem de Kremlin Sözcülüğünden görüşme hakkında açıklama yapıldı.



Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 1,5 saat süren görüşmede, Venezuela'daki durumun ele alındığı ve Putin'in, ülkede sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma olasılığını istişare ettiklerini aktardı.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sorular yöneltti.



Trump, Putin ile görüşmesinin pozitif bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.



Trump, Putin ile Venezuela hakkında konuştuklarını, hem Putin hem de kendisinin Venezuela'ya insani yardım yapılması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.



Trump ayrıca Putin ile olası bir nükleer anlaşma konusunu da görüştüklerini ifade etti. Her yıl nükleer silahlara milyarlarca dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Trump, Rusya ile varacakları bir anlaşmayla bu gideri düşürebileceklerini umduğunu söyledi.



Trump ayrıca olası bir nükleer anlaşmaya Çin'in de dahil olabileceğini ifade etti. Çin tarafının bu konuda istekli olduğunu belirtti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Trump, Putin ile, Rusya ve ABD arasındaki ticareti büyütmenin yollarını aradıklarını söyledi.



ulusal.com.tr

