Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye hazırlandığı bildirildi.

Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor
Editör: Yağmur Biçen
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ziyaret hazırlıklarını sürdüğünü söyledi, ancak ziyaretin tarihi hakkında bilgi vermedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023’te Rusya'ya ziyareti sırasında Putin’i KDHC'ye davet etmişti.

ZİYARET SÖZÜ VERMİŞTİ

Rus basınında çıkan haberlere göre, KDHC Dışişleri Bakanlığı, 21 Ocak 2024’te Vladimir Putin'in "yakın gelecekte" Pyongyang'ı ziyaret etme sözü verdiğini duyurmuştu.

KDHC Dışişleri Bakanı Choi Song Hee, 17 Ocak’ta Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin'in KDHC ziyareti ile ilgili anlaşmaya varılmıştı. 

Bu ziyaret, Rusya ve KDHC arasındaki diplomatik ilişkilerin ve işbirliğinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. İki liderin görüşmelerinde, bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği ve uluslararası politikalar gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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