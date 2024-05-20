Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye hazırlandığı bildirildi.

Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlanıyor
Editör: Yağmur Biçen

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ziyaret hazırlıklarını sürdüğünü söyledi, ancak ziyaretin tarihi hakkında bilgi vermedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023’te Rusya'ya ziyareti sırasında Putin’i Kuzey Kore'ye davet etmişti.

ZİYARET SÖZÜ VERMİŞTİ

Rus basınında çıkan haberlere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 21 Ocak 2024’te Vladimir Putin'in "yakın gelecekte" Pyongyang'ı ziyaret etme sözü verdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Song Hee, 17 Ocak’ta Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin'in Kuzey Kore ziyareti ile ilgili anlaşmaya varılmıştı. 

Bu ziyaret, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin ve işbirliğinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. İki liderin görüşmelerinde, bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği ve uluslararası politikalar gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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