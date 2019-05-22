Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron (Makron) ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Liderler uluslararası gündemi meşgul eden Suriye, Ukrayna ve İran konularını ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Macron ve Merkel ile telefonda görüştü.



Kremlin Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada görüşmede Suriye, Ukrayna ve İran'ı konularının ele alındığı kaydedildi.



Görüşmede Putin'nin, Fransız ve Alman liderlere Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istikrara kavuşturmak için Türkiye ile ortaklaşa alınan önlemler hakkında bilgi verdiği ifade edildi.



Putin, Anayasa Komitesi'nin kurulması ve Suriye'de BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda koordinasyonun sağlanması gerektiği vurguladı. Ayrıca Ukrayna krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altı çizildi.



Kremlin Basın Merkezi açıklamada İran nükleer anlaşmasının sürdürülmesinin gerektiğine dikkat çekildi.



Açıklamada "Rusya, Fransa ve Almanya, İran'la ekonomi ve ticaret alanında iş birliğine olan bağlılıklarını doğruladı" ifadesi kullanıldı.



Görüşme sonucunda tarafların farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.





ulusal.com.tr