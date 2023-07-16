Putin o şirketlerin hisselerine el koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Danone Russia A.Ş. ve Baltika Ltd. Şti’nde yabancı şirketlere ait hisselerin geçici olarak Rusya Devlet Mülkiyeti Yönetimi Ajansı’na (Rosimuşestvo) devrediliyor. Kararname yasal belgelerin yer aldığı resmi internet portalında yayınlandı.

Böylece Danone Russia’nın Produits Laitiers Frais Est Europe’a ait 83.292.493 adet adi hissesi ile Danone Trade'e ait 85 bin hisseyi Rosimuşestvo’ya devrediliyor.

Menkul kıymetler listesine ayrıca bira üreticisi Baltika’nın sermayesinin Carlsberg Sverige Aktiebolag'a ait yüzde 98.56'sı, Hoppy Union'a ait yüzde 1.35'i ve Carlsberg Deurschland GmbH'ya ait yüzde 0.09'u da dahil edildi.