Putin: "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner ile anlaşma sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat" dedi.

Putin: "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Putin, Wagner ile anlaşma sonrasında yaptığı ilk açıklamada "Ukrayna'daki özel askeri harekete öncelik veriyorum" ifadelerini kullandı.

 Rusya Devlet Televizyonu, Putin'in gelecek hafta Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna güçlerinin Donetsk'te saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, Bahmut'ta 10 saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

# vladimir putin # Ukrayna # rusya
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