Putin, Pasykalya Bayramı'nda ateşkes olacağını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Paskalya Bayramı münasebetiyle Ukrayna’daki askeri operasyonlarda geçici ateşkes kararı aldı

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı sıfatıyla talimat veren Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a cephe hattının tamamında askeri faaliyetlerin durdurulması emrini iletti. Moskova yönetimi, kararın bölgedeki inanç hassasiyetleri ve dini vecibelerin huzur içerisinde yerine getirilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rus birliklerinin ateşkes süresince yaşanabilecek olası provokasyonlara ve karşı taraftan gelebilecek saldırgan hamlelere karşı teyakkuzda kalacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Ukrayna tarafının da benzer bir irade sergileyerek ateşkese riayet etmesi yönündeki temenni dile getirildi.

Söz konusu diplomatik hamle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin kısa süre önce Rusya’ya yönelik yaptığı Paskalya dönemi için silahların susturulması çağrısının ardından geldi. Karşılıklı adımların sahadaki çatışma dinamiklerini ve yaklaşan İslamabad zirvesi öncesi bölgesel gerilimi nasıl etkileyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

rusya Ukrayna paskalya vladimir putin
