Putin, Prigojin'e nasıl bir taktik uyguladı? | Av. Nusret Senem değerlendirdi

Wagner'in başlattığı darbe girişimi sonrası liderleri Prigojin, Belarus'a çekilme kararı aldı. Rusya'daki tüm gelişmeleri Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem değerlendirdi.

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Rus özel güvenlik şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı. Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Ukrayna sınırındaki birliklerini, Rusya’nın stratejik liman kenti Rostov’a çekti. Askeri ayaklanma çağrısı yaptı.

Wagner’in isyan girişimi, NATO kuşatmasına karşı Ukrayna’da operasyon yürüten Rusya’da büyük tepki topladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ülkemizi sırtından bıçakladılar” dedi, ihanetin cezasının ağır olacağını söyledi.

Halka seslenen Rusya Lideri Putin, ülkesinin Ukrayna’da ABD ve Batı’ya karşı savaş verdiğini anımsattı. “hainlerin birliğimizi bozmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Wagner lideri Prigojin'in ayaklanma çağrısıyla ilgili soruşturma açtı. Prigojin hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti. 

Rusya'daki tüm gelişmeleri Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem değerlendirdi.

# Prigojin # Wagner # Putin # nusret senem

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