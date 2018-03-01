Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis'in üyelerine hitaben geleneksel yıllık konuşmasını yaptı. Konuşmasında savunmaya geniş yer ayıran Putin, "Yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini ve bu füzenin dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek kapasitede olduğunu" söyledi.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis'in üyelerine geleneksel yıllık konuşmasını yaptı.



Rus lider, Federal Meclis konuşmasında, hem iç hem de dış politikaya yönelik değerlendirmelerde bulundu, gelecekle ilgili planlarını anlattı.



Konuşmasına savunmaya geniş yer ayıran Putin, "Yeni nükleer füze denedik, dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabilir" dedi.



Putin, Rusya ya da müttefiklerinden birine karşı nükleer silah kullanılması halinde, bu saldırıya Rusya'ya yapılmış bir saldırı gözüyle bakılıp derhal karşılık verileceğini vurguladı.



Rus Devlet Başkanı, Rusya'nın cephaneliğinde, hiçbir füzesavarın tespit edip izleyemeyeceği, sesten hızlı yeni bir silahı olduğunu ve başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı füzeler geliştirdiğini söyledi.



Putin, Rusya'nın Suriye'deki terörist gruplara karşı 2015'ten beri düzenlediği operasyonların, Rus hava güçlerinin artan kapasitesini ortaya koyduğunu kaydetti. Ancak Rusya'nin hiçbir ülkeye saldırma gibi bir niyetinin olmadığını da ekledi.



Putin, ABD'nin Rusya sınırları yakınlarında yer alan çeşitli ülkelere yerleştirdiği hava savunma sistemlerine karşılık olarak yeni silah sistemleri geliştirdiğini ifade etti. Rus lider, ABD'ye hitaben de "Politikalarınızla durdurmak istediğiniz her şeyi çoktan yaptık. Rusya'yı zapt etmeyi başaramadınız" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılki Federal Meclis konuşmasını yerinde dinlemek için 705 gazeteci akreditasyon yaptırdı.





ulusal.com.tr