Putin Şi'yi böyle karşıladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya gitti. Şi, Rusya'da Putin ile bir araya geldi.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya gitti. Şi, üçüncü dönem devlet başkanı seçildikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Moskova'da gerçekleşen buluşmada iki lider açıklamalarda bulundu.

Putin, yaptığı açıklamada, "Çin çoğu uluslararası meselede adil, dengeli bir konumda duruyor" ifadelerini kullandı. Putin, Rusya ve Çin'in bir çok ortak hedefi olduğunu belirterek, Şi'ye "Çin son yıllarda çığır açıcı işler yaptı, Rusya bile sizi kıskanıyor." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi ise, tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi şimdi de yeniden seçildikten sonra ilk kez Rusya'yı ziyaret etmeyi seçtiğini söyledi.

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