Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi kentinde düzenlenen buz hokeyi maçında forma giydi. Rusya'da düzenlenen Zafer Bayramı kutlamaları sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoygu ile birlikte Soçi'ye geçen Putin, "Gece Ligi" festivali kapsamında düzenlenen maçta 10 gol kaydetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de düzenlenen buz hokeyi maçında sahaya çıktı.



Putin, kentte "Gece Ligi" festivali kapsamında yapılan maça Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoygu ile birlikte katıldı.



11 numaralı forma giyen Putin ve Shoygu aynı takımda yer aldı.



Maçta, Rusya'nın ünlü buz hokeyi oyuncusu Alexander Yakushev de forma giydi.



Putin, galibiyeti yaşayan taraf oldu.



Maçta Putin'in takımı rakibini 14-7 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Rus lider karşılaşmada tam 10 gol atmayı başardı.



Maçın ardından Putin, Rusya Buz Hokeyi Şampiyonası müsabakalarında finalde rakibini 2-1 yenen Skon Ural takımına da kupasını takdim etti.



Rusya Devlet Başkanı ödül töreninde yaptığı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Norveç ile oynayacak olan Rusya Milli Takımı'na başarılar diledi.



ulusal.com.tr

