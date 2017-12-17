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Putin'ten Trump'a 'istihbarat paylaşımı' teşekkürü

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg’ta terör saldırısı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Putin'ten Trump'a 'istihbarat paylaşımı' teşekkürü

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle Putin’in Trump’a teşekkür ettiği kaydedildi.

Rus emniyet güçlerinin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından paylaşılan istihbarat sayesinde St. Petersburg’ta terör saldırısı planlayan kişileri yakaladıkları vurgulandı.

Putin’in, ABD’de gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel terör saldırılarına yönelik bilgileri olması halinde Rus istihbarat birimlerinin de ABD’li yetkililere bilgi verileceğini Trump’a söylediği belirtildi.

Rus İstihbarat Servisi (FSB) tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan bazı DEAŞ mensubu militanların tutuklandıkları ifade edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #abd #vladimir putin #donald trump
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