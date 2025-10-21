Putin - Trump görüşmesi yapılacak mı? Beyaz Saray yetkilisinden açıklama geldi

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, “Başkan Trump’ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilisi, “Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil” açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise daha önce yaptığı açıklamada, “Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi” demişti.

Trump ve Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’daki Anchorage Hava Üssü’nde Ukrayna’daki savaşı görüşmek üzere bir araya gelmiş, ancak toplantı sonrası taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı bildirilmişti.