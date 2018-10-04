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Putin: Türkiye ile ortak çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki son duruma ilişkin konuştu. Putin, Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye ile dayanışma içinde çalıştıklarını söyledi.

Putin: Türkiye ile ortak çalışıyoruz

İdlib'deki silahsızlandırılmış bölge... Terörist grupların bu bölgeden uzaklaştırılması... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konularda açıklamalarda bulundu. Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye ile ortak çalışıldığını vurguladı.

Putin, Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, "Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma, Türkiye ile ortak çalışıyoruz" dedi.

Suriye'deki anlaşmanın İran'ın de desteğiyle sürdüğünü söyleyen Putin, "Bu, Rusya ve Türkiye arasında yapılmış çok iyi bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

Rus lidere, Suriye'den çekilmesi gereken üçüncü taraflar arasında Rusya'nın da bulunup bulunmadığı sorusu soruldu. Putin bu soruyu, "Evet, Suriye hükümetinin bunu kabul etmesi halinde, Rusya da bu güçlere dahil" diye yanıtladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vladimir putin #rusya #türkiye #ankara
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