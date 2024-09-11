Putin Türkiye'ye neden gelmiyor? Kremlin'den "Erdoğan-Putin" açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov yaptığı açıklamada Kazan kentinde yapılacak zirvede iki liderin bir araya gelebileceğini belirtti.



Reuteurs'a konuşan Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuştu. Peskov, hazırlıklar tamamlandığında Rus liderin Türkiye'yi ziyaret edebilmesini umduklarını söyledi.



Putin'in Türkiye ziyareti daha önce de konuşulmuş ancak bir aşama kaydedilememişti. Uzmanlar, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin bu ziyaretin ertelenmesindeki temel gerekçelerden biri olduğunu vurguluyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak Kırım hakkında yaptığı açıklamanın da Rusya'nın Türkiye hakkındaki tavrını etkileyebileceği değerlendiriliyor.