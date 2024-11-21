Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı yapımı uzun menzilli silahların Ukrayna üzerinden Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu
Yayınlanma:

Putin, bu silahların kullanımına izin veren ülkelere yönelik sert bir uyarıda bulunarak, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı daha da körüklediğini söyleyen Putin, NATO ve ABD'nin, Rus topraklarında hassas silahların kullanılmasına onay verdiklerini hatırlattı. Putin, bu silahların kullanılmasında Batılı ülkelerin askeri uzmanlarının da doğrudan rol oynadığını savundu.

19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve 21 Kasım'da İngiliz Storm Shadow ve ABD HIMARS sistemlerinin kullanıldığını belirten Putin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki Rus askeri hedeflerine yönelik bu saldırıların püskürtüldüğünü söyledi. Ancak bu saldırılarla Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir boyut kazandığını ifade etti.

Putin, bu silahların sahadaki askeri durumu değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Rus birlikleri tüm muharebe hattında başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor." dedi. Buna yanıt olarak, Rus ordusunun 21 Kasım'da Ukrayna'nın Dnipro kentindeki önemli bir askeri-endüstriyel tesise yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırıda Rusya'nın yeni nesil "Oreşnik" balistik füzesinin savaş koşullarında test edildiğini ve hedefini başarıyla vurduğunu belirtti.

ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilerek hata yaptığını söyleyen Putin, Washington'un bu tür silahları hem üretip hem de farklı bölgelerde konuşlandırdığını dile getirdi. Putin, "Silahlarının bizim tesislerimize karşı kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silahlarımızı kullanma hakkına sahibiz. Saldırgan eylemlerin artması durumunda aynı kararlılıkla ve aynı şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Sivil nüfusun korunmasına dikkat edeceklerini belirten Putin, hedeflerin seçimi sırasında gerekli uyarıların yapılacağını vurguladı: "Elbette, gerekirse ve yanıt tedbiri olarak Ukrayna topraklarındaki 'Oreşnik' gibi sistemlerle imha hedeflerini seçerken, sivillerin ve orada bulunan dost devlet vatandaşlarının tehlikeli bölgeleri önceden terk etmelerini isteyeceğiz."

Putin ayrıca, bu yeni nesil füzelerin hızı nedeniyle mevcut hava savunma sistemlerinin etkisiz olduğunu kaydetti. Uluslararası güvenlik sistemini bozanın Rusya değil, ABD olduğunu belirten Putin, "Biz her zaman tüm tartışmalı konuları barışçıl yollarla çözmeyi tercih ettik ve artık hazırız ancak gelişmelere de hazırız. Eğer hala bundan şüphe duyan varsa, bu boşunadır; cevap her zaman olacaktır." şeklinde konuştu.

THY uçuşlarında yeni dönem: Yüz tanıma sistemi geliyor!THY uçuşlarında yeni dönem: Yüz tanıma sistemi geliyor!Yaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

vladimir putin rusya
Günün Manşetleri
"Suriye yönetiminde kararsızlık var"
Yılmaz Tunç'tan UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
Ömer Çelik'ten UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
İsrail'den UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
Netanyahu hakkında yakalama kararı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
34 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
"İki Storm Shadow füzesini düşürdük"
MSB kaynaklarından teğmenler açıklaması
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
'7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz' '7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz'
O ilimizde yarın okullar tatil! O ilimizde yarın okullar tatil!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması