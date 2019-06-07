75 ülkeden 15 bin kişinin katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu liderler oturumuyla kapandı. Zirveye Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping katıldı. Putin ilk teknoloji savaşının başladığını söyledi

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Ekonomik Forumu cuma günü önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.



6-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen forumun cuma günü düzenlenen oturumuna Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.



PUTIN: İLK TEKNOLOJİ SAVAŞI BAŞLADI



Rusya Devlet Başkanı Putin burada yaptığı konuşmada, küresel ekonominin büyümesine rağmen mevcut uluslararası ticari ilişkiler modelinin krize girdiğini vurguladı.



Rus lider, kalıcı küresel kalkınma modeli geliştirilmesi için herkesin uyacağı yeni uluslararası anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti.



Putin, teknoloji alanındaki tekelleşme girişimlerini küresel istikrarsızlığın temel kaynağı olarak niteledi.



Vladimir Putin, Çinli Huawei şirketini küresel pazar dışında bırakma girişimleri olduğunu belirterek, bunun ilk teknoloji savaşının başlangıcı olduğunu söyledi.



Amerika'nın tüm dünyaya kendi görüşlerini dayatmaya çalıştığını ve günümüzde görülen değişim hızının eşi benzeri olmadığını kaydeden Putin, Rusya'nın tüm meydan okumalara ve değişimlere karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.



Şİ: KÜRESEL TİCARİ SİSTEM KORUNMALI



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yaptığı konuşmada serbest ticarete ve çok kutupluluğa vurgu yaptı. Çinli lider ilk defa yer aldığı Petersburg Ekonomik Forum'a bin kadar güçlü delegeyle katıldı.



St. Petersburg Ekonomik Forumu'na 75 ülkeden 15 bin kişi ve 270 şirket yer aldı.



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