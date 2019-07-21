Putin ve Esad'dan karşılıklı kutlama mesajı

Rusya ve Suriye Devlet Başkanları, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla birbirlerini tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, terörle mücadelede müttefik olduklarını, Esad ise tarihi dostluktan gurur duyduğunu söyledi.

2 ülkenin diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümü, tebrik mesajlarıyla kutlandı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova ve Şam arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluş yıldönümü nedeniyle Esad'a mesajı gönderdi. Rusya ve Suriye'nin uluslararası terör ve aşırıcılığa karşı koyma alanında müttefik olduğunu vurguladı.



PUTİN'DEN ESAD'A MESAJ

"Ortak çabalar sayesinde Suriye topraklarındaki terör güçlerini nihai olarak yenilgiye uğratacağımızdan eminim. Rus tarafının egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasında, ulusal güvenliğin ve kriz sonrası yeniden yapılanmanın sağlanmasında Suriye hükümetine ve halkına destek vermeye devam edeceğini teyit etmek isterim."



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, Rusya ile tarihi dostluktan gurur duyduğunu söyledi.



Suriye ve Rusya devletleri ve halkı arasındaki bağlılığın korunduğu belirtildi. Açıklamada her iki ülkenin faydasına olan ve karşılıklı çıkarlara hizmet eden ilişkilerin tüm alanlara yayılması istendi .





ulusal.com.tr