Türkiye'ye Sahip Çık Yürüyüşünün adresi değişti
Türkiye'ye Sahip Çık Yürüyüşünün adresi değişti
'Yargı kararlarını etkileyecek açıklamalar suçtur'
'Yargı kararlarını etkileyecek açıklamalar suçtur'
Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı
Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı
Şam'dan Ankara'ya dostluk mesajı
Şam'dan Ankara'ya dostluk mesajı

Putin ve Kral Selman Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla görüştüğü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Kaşıkçı cinayetini ele aldı.

Putin ve Kral Selman Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ve ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ele aldıkları belirtilerek, Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdikleri kaydedildi.

Kral Selman'ın, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi için Putin’e yapılan daveti teyit ettiği vurgulanan açıklamada, “Görüşmede Putin ve Kral Selman, enerji sektörü dahil olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini de istişare etti.” ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #rusya #suudi arabistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.