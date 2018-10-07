Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya'ya ait askeri uçağın düşürülmesi olayının ardından yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin ne zaman yapılacağına konusunda henüz kesin bir tarih verilmedi.

2 lider önümüzdeki günlerde bir araya gelmeye hazırlanıyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısında, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüklerini söyledi.



Netanyahu, Rus ve İsrail ordusu arasındaki güvenlik koordinasyonun devamını görüşmek için bir araya gelmeye karar verdiklerini belirtti.



Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair ise kesin bir tarih verilmedi.



Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi nedeniyle Tel Aviv ile Moskova arasında yaşanan gerginliğin ardından, iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.



Uçak krizinin ardından Netanyahu'nun Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığı ancak Moskova'nın bu isteği geri çevirdiği iddia edilmişti



ulusal.com.tr