Putin ve Pezeşkiyan görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Putin ve Pezeşkiyan görüştü
Yayınlanma:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Pezeşkiyan’ın görüşmesinde, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum" ele alındı.

Putin, görüşmede Rusya'nın, gerginliğin azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit etti.

PEZEŞKİYAN'DAN PUTİN'E "TEŞEKKÜR"

Pezeşkiyan da Rusya’nın, İran’a desteğinden özellikle de insani yardım sağlamasından dolayı Putin’e teşekkür etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Batı Asya bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

Alman otomotiv sektörü Çinli rakipleriyle boy ölçüşemiyorAlman otomotiv sektörü Çinli rakipleriyle boy ölçüşemiyorEkonomi
Kanada'da ABD Konsolosluğuna ateş açıldıKanada'da ABD Konsolosluğuna ateş açıldıDünya
Sınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkelerSınırları kimlikle aşın: pasaport şartı olmayan ülkelerGezi
vladimir putin Mesud Pezeşkiyan
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İran: "104 İHA'yı düşürdük"
İsrail, Filistinli esirlerin koğuşlarına eş zamanlı baskın yaptı
"Bölgedeki ABD-İsrail radarlarının çoğu imha edildi"
Sinpaş Reserve Marmaris
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu
Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine sınırlama getiren hüküm iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan görüştü
Yüzyıllık Yalanın Belgeseli
İran: saldırılarda 14 bine yakın sivil birim hasar gördü
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor! Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor!
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
TOKİ İstanbul kura çekimi için hak kazananlar kimler? TOKİ İstanbul kura çekimi için hak kazananlar kimler?