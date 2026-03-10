Putin ve Pezeşkiyan görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Pezeşkiyan’ın görüşmesinde, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum" ele alındı.

Putin, görüşmede Rusya'nın, gerginliğin azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit etti.

PEZEŞKİYAN'DAN PUTİN'E "TEŞEKKÜR"

Pezeşkiyan da Rusya’nın, İran’a desteğinden özellikle de insani yardım sağlamasından dolayı Putin’e teşekkür etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Batı Asya bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.