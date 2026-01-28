Putin ve Şara Moskova'da görüştü...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkent Moskova’da görüştü. Kremlin Sarayı’nda yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmenin başında Rusya ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin 1944 yılında kurulduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki bağların köklü olduğuna dikkat çekti.

Putin, Suriye ile ilişkilerin son dönemde geliştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Suriye ile ilişkilerin derin kökleri var. Yeni gerçekler doğrultusunda çabalarınız sayesinde Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor.”

İLİŞKİLERİN YENİDEN KURULMASI YÖNÜNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Putin, geçen yıl Şara ile yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında birçok alanda ilerleme kaydedildiğini belirterek, ekonomik iş birliğine de değindi:

“Bir önceki görüşmemizden sonra, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması konusunda birçok şey yapıldı. Ekonomi alanında iş birliği düzeyi yükseltildi. (İkili ticaret hacminde) Yüzde 4 artış var. Bu, beklentilerimizden düşük olabilir ancak dikkat çekici bir gelişme. Bu nedenle bu eğilimin korunması gerekiyor.”

Rusya’nın Suriye’de yürütülen çalışmalara desteğinin süreceğini vurgulayan Putin, Rus kurumlarının sahada aktif şekilde çalıştığını, Rus hükümetinden bir heyetin Suriye’ye giderek temaslarda bulunduğunu da ifade etti.

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ

Putin, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine Rus şirketlerinin katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, Şara’nın ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik adımlarını desteklediklerini söyledi:

“Bu sürecin hız kazanması nedeniyle sizi tebrik ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini her zaman savunduk. Bu yöndeki tüm girişimlerinizi destekliyoruz. Fırat bölgesinin entegrasyonu da bu yönde atılan önemli bir adım. Bunun, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz.”

ŞARA AÇIKLAMA YAPTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise Rusya’ya ikinci kez geldiğini belirterek, Moskova ziyaretinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi. Şara, hava koşullarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Havalimanından buraya gelirken çok fazla kar gördüm ve sonra tarihi hatırladım. Bazı tarafların kaç tane askeri harekat ile Moskova’ya ulaşmaya çalıştığını, sonra da hem Rus halkının gösterdiği cesaretin hem de havanın saldırılara karşı durulması konusunda yardımcı olduğunu hatırladım.”

İki ülke arasında bugüne kadar 13 heyet ziyareti yapıldığını belirten Şara, iş birliğinin süreceğini ifade etti:

“İstişare edebileceğimiz ve çalışabileceğimiz çok konu var. Bunları görüşmede ele alacağımızı ve görüşmenin verimli olacağını umuyorum.”



Suriye’nin son bir yılda önemli mesafe katettiğini söyleyen Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırıldığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elbette, en büyük sorun Suriye topraklarının birleştirilmesidir. Geçen yıldan bu yana bu konuyla ilgileniyoruz. Rusya, Suriye'de ve bölgede durumun iyileşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. Bölgemiz istikrara son derece ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, bu konudaki girişimlerinizden dolayı minnettarım.”