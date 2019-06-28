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Putin ve Trump G20'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Putin ve Trump G20'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Osaka'daki zirve marjında görüşen Trump ve Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu görüştü.

İki lider, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, her iki ülkenin ortak çıkarının yanı sıra dünya ülkelerine de faydalı olacağı konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durum da ele alındı.

Açıklamada, iki liderin, Trump'ın daha önce Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini söylediği, 21'inci yüzyıl silahların kontrol modeli konusunda iki tarafın da müzakerelere devam etmesine ilişkin anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Putin: Her iki tarafa da teşekkür ederim

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Helsinki'deki görüşmeden bu yana birbirimizi uzun süredir görmüyoruz. Doğru, çalışanlarımız çalıştı ve bize Helsinki'de kararlaştırdıklarımıza devam etmek için iyi bir fırsat verdi. Bu yüzden her iki tarafa da teşekkür ederim."


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #vladimir putin #abd #donald trump
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