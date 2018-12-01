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Putin ve Trump görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde dün akşamki yemekte gayriresmi görüştüğünü bildirdi.

Putin ve Trump görüştü

Beyaz SarayABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde dün akşamki yemekte gayriresmi görüştüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in, Trump-Putin görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür çok taraflı etkinliklerde olduğu gibi Başkan Trump ve 'First Lady', dün akşamki yemekte Devlet Başkanı Putin de dahil birçok dünya lideriyle gayriresmi şekilde görüştü." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump, G20 kapsamında kısa bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle Putin ile Arjantin'de yapılması planlanan ikili resmi görüşmesini iptal etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Beyaz Saray #abd #rusya #donald trump #vladimir putin #G20
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