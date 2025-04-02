Putin’den 2011’den bu yana en büyük askere alım kararı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011’den bu yana en büyük askere alım talimatını verdi. Yeni karar kapsamında 18-30 yaş aralığındaki 160 bin kişi askere çağrıldı.
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Rusya'daki genç erkeklere posta yoluyla çağrı bildirimleri gönderilecek, ayrıca devlet hizmetleri portalı Gosuslugi üzerinden de bildirim yapılacak.
Bu karar, Rusya'nın askeri gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Putin, Rusya’nın toplam asker sayısını 2,39 milyona, aktif personel sayısını ise 1,5 milyona çıkarması gerektiğini belirtmişti.
Özellikle Ukrayna ile süren çatışmaların ardından Rusya, ordusunun boyutunu 3 katına çıkardı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi