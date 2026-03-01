Putin'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a resmi bir taziye telgrafı gönderdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Putin'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Yayınlanma: Güncellenme:

Moskova'da Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Putin, ölüm haberinin ardından doğrudan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bir telgraf iletti.

RUSYA-İRAN İLİŞKİLERİNE BÜYÜK KATKI

Gönderilen telgrafta Hamaney'den "seçkin devlet adamı" şeklinde söz eden Putin, hayatını kaybeden İran liderinin, Rusya ile İran arasındaki ikili ilişkilerin gelişimine büyük bir katkı sağladığının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı, gönderdiği mesajda saldırının niteliğine de tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin."

Bölge halkları İran için ayakta: ABD elçilikleri önünde gösteriler yapılıyorBölge halkları İran için ayakta: ABD elçilikleri önünde gösteriler yapılıyorDünya
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandıHamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandıDünya
rusya iran Ayetullah Ali Hamaney vladimir putin
