Putin'den kritik açıklamalar: "Sonuna kadar sürecek"

Toplantıda konuşan Putin, devletin, halkın ve toplumun birlik içinde hareket ederek özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşacağını belirtti. Zafer için gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayan Putin, "Rus halkını kimse dize getiremez. Bu hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL ASKERİ HAREKAT SÜRECEK, HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Putin, özel askeri harekatın belirlenen hedeflere ulaşılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Rus lider, "Hedeflerimize ulaşacağız ve hep birlikte zafer için, Rusya için gereken her şeyi yapacağız." diyerek ülkenin yoluna devam edeceğini söyledi.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ ŞEKİLLENİYOR"

Dünyanın yoğun bir küresel rekabet döneminden geçtiğini belirten Vladimir Putin, yeni bir dünya düzeninin oluşmaya başladığını dile getirdi. Bu sürecin Rusya'nın geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Putin, tarih boyunca olduğu gibi dış baskılar karşısında Rus halkının birlik içinde hareket ettiğini ve ülkenin bu dayanışmayla tüm zorlukların üstesinden geldiğini ifade etti.

"YAPTIRIMLAR İŞE YARAMIYOR, BATI'YI VURUYOR"

Batı'nın 2022'den bu yana "Rusofobik makineyi tam gaz çalıştırdığını" belirten Putin, uygulanan yaptırımların rekor kırdığını ancak başarısız olduğunu savundu:

"Batı iki alanda birden dünya rekoru kırıyor. Hem sözde yaptırımların sayısında hem de bunların tamamen işe yaramazlığında... Bu kısıtlamalar en çok da kendi aktörlerine, mimarlarına ve Avrupa halklarına zarar veriyor."

"TERÖR YÖNTEMLERİNE YÖNELDİLER, KARŞILIK VERİRİZ"

Rusya'nın anayasal temeller üzerinde güçlü bir devlet yapısına sahip olduğunu vurgulayan Putin, her türlü dış baskıya ve düşmanca girişime karşı kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Rakiplerinin sahada istedikleri sonucu alamayınca terör yöntemlerine yöneldiğini öne süren Rus lider, Rus halkının hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini tekrarladı.

KREMLİN'İN YENİ DÖNEM ÖNCELİKLERİ SIRALANDI

Son beş yılı Rusya tarihi açısından son derece zorlu ve kritik bir dönem olarak nitelendiren Putin, devletin tüm stratejik kararlarının merkezinde vatandaşların gerçek çıkarlarının yattığını belirtti.

Önümüzdeki üç yıllık bütçenin ana önceliklerini açıklayan Putin, hedefleri şu şekilde sıraladı:

Savunmanın güçlendirilmesi

Sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesi

Ekonominin desteklenmesi

Putin, Rus vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve yoksullukla mücadele etmek için iddialı hedefler koymaya devam edeceklerini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.