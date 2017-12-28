banner961
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı

Putin’den teröristler için "vur emri"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Petersburg’daki bir markette yaşanan patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bundan sonra teröristlerin tutsak alınmamasını, tehdit oluşturdukları durumda bulundukları yerde öldürülmelerini emretti.

Putin’den teröristler için "vur emri"

Suriye’de binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, ”Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?” diye sordu ve şöyle devam etti:

”Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na dün bu militanları tutuklarken yasalar uyarınca davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim.” 

Dün St. Petersburg’un Kondratyevskiy caddesinde yaşanan patlama sonucunda 8’i ağır 13 kişi yaralanmıştı.

Rus haber ajansı TASS’da yer alan haberde Putin, Suriye askeri operasyonuna katılan askerler ile görüşmede, ”Dün St. Petersburg’da yapılan bir terör eylemidir, Federal Güvenlik Servisi de başka terör eylemi teşebbüsünün önünü kesti” dedi./Hürriyet

Etiketler; #rusya #Putin #petersburg
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok açıkladı: İzinler kaldırıldı
Sonraki Haber
Erdoğan'ın 13 koruması görevden alındı mı?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.