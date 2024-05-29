Putin'den Türkiye'ye jest: Kredi borcunun faizi silindi

Rusya lideri Putin'in imzaladığı belgeye göre, Rusya'dan 2017 yılında 726 milyon dolar ihracat kredisi alan ve sadece 111 milyon dolarlık kısmını yaptırımlardan dolayı ödeyemeyen Türkiye, kalan borcu için cezadan muaf tutulacak.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, Türkiye'nin yükümlülüklerini 2022'ye kadar eksiksiz olarak yerine getirdiğini ancak Batı'nın yaptırımları sonrası Ankara'nın kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı 2022 ve 2023'te 111 milyon dolarlık ödemeyi yapamadığını ifade etmişti.

Rus ve Türk hükümetleri, Ağustos 2023'te kredi anlaşmasına 2 no'lu protokolü imzalayarak Ankara'nın kalan borcunu yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde ödemesini kararlaştırmıştı.

Eylül 2023'te Türkiye, borcun tamamını geri ödemiş olmasına rağmen anlaşma gereği Rusya'nın 17 milyon dolarlık ceza alma hakkı bulunuyordu.

Ancak Rus tarafı, dostane ilişkilere istinaden Türkiye'ye jest yaparak geçen hafta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da 17 milyon dolarlık borcun silinmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Rus vekil Vyaçeslav Nikonov, ceza tutarının ikili ticaret hacmiyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunun altını çizerek kararın dostluk ve ekonomik işbirliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta başlattığı özel askeri harekatın ardından Batı geniş kapsamlı yaptırım kararları almış ancak Türkiye, Rusya'yla yürütülen dostluk ilişkileri nedeniyle yaptırımlara katılmamış ve Moskova'yla ilişkilerinin süreçten etkilenmemesi için yoğun çaba sarf etmişti.