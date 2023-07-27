Putin'den Ukrayna'daki operasyona ilişkin açıklama! "Son birkaç günde çatışmalar yoğunlaştı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'ta Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a açıklamalarda bulundu.

Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden askeri operasyona ilişkin son bilgileri aktardı.

Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son 24 saatte hem personel hem de ekipman kayıpları verdiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın 200'den fazla kayıp verdiğini belirten Putin, Rusya2nın da kayıpları olduğunu ancak arada devasa bir fark olduğunu ve bu sayının düşman kaybından on kat daha az olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın saldırılarda çok sayıda zırhlı araç kullandığını belirten Putin, "50 araç kullandılar ve bu araçlardan 26'sı tank, 13'ü zırhlı araç olmak üzere 39'u imha edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki çatışmaların son dönemde yoğunlaştığını vurgulayan Putin, "Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı. Esas çatışmalar ağırlıklı olarak, Batı'da dedikleri gibi, ana hedef, Zaporijya istikametindeydi." dedi.

Putin, Ukrayna ordusunun cephedeki hiçbir hedefine ulaşamadığını ve geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi.