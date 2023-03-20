Putin'den Ukrayna'ya uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova ziyare öncesi Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi için bir yazı kaleme aldı.



“Rusya ve Çin geleceğe bakan bir ortaklıktır” başlığını taşıyan yazısında Putin, Ukrayna krizi ve Rusya – Çin ilişkileri ile küresel ve bölgesel konulara değindi.



Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu vurgulayan Putin, “Ancak daha Nisan 2022'de barış görüşmeleri sonlandırıldı ve bunu biz yapmadık” ifadelerini kullandı.



Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova ziyaretiyle ilgili Rusya'nın yüksek beklentilerinin olduğuna dikatti çekti. “Görüşmemizin ikili işbirliğinin tüm kollarına yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağından hiç şüphemiz yok.” diye yazdı.



Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır oluşunu memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Rus lider, yaşananların arka planını ve gerçek nedenlerini anladığı için Çin’e minnettar olduğunu ifade etti.



Rusya-Çin ilişkilerinin bölgesel ve küresel istikrarın temel taşı olduğunu belirtti. “Dünyada çok şey değişti, ancak değişmeyen şey güçlü Rusya-Çin dostluğudur” ifadelerini kullandı.