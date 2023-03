Putin'in Kırım Temsilcisi Muradov Ulusal Kanal'a konuştu:"NATO artık durmalı büyük silahlarımızı..."

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı nezdinde Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve Kırım Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı George Muradov, Aydınlık ve Ulusal Kanal’a konuştu. Muradov, Türkiye ve Rusya’nın çok fazla ortak çıkarının olduğunu belirtti. Muradov ayrıca Karadeniz’deki NATO tehlikesine de dikkat çekti.

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Muradov, “Kırım ile ilişkileri geliştirme konusunda bir anlayış ve istek varsa, Kırım toprakları da böyle bir işbirliğine hazırdır.” ifadelerini kullandı. Muradov, Ukrayna’daki darbe sonrası Kırım halkının Rusya’nın bir parçası olmak istediğini ve bu yönde bir anayasal seçim yaptığını da belirtti.

Bu kritik zamanda tüm dost devletler ve komşu olan devletlerle ilişkilerini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Muradov bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu söyledi. “Türkiye ile olan bağlara değer veriyoruz.” diyen Muradov Türklerin bölgeye gelerek Kırım’ın ne kadar hızlı şekilde geliştiğini görebileceklerini vurguladı. Kırım’ın Ruslar için kutsal bir toprak olduğunu belirten Muradov “Kırım, Rus prensi Vladimir'in vaftizinin yapıldığı ve Rus halkı olarak ulusal kimliğimizi aldığımız yerdir.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, NATO'nun doğuya doğru genişlemesine yönelik başlattığı harekatta son durum ne? Nasıl ilerleyecek?

- Rusya Federasyonu ile ilişkileri geliştirme yönünde gerçekten harekete geçmeye isteyen Türkiye Cumhuriyeti’yle her zaman çalışmaya hazırız. Kırım ile Türkiye arasında her zaman var olan doğrudan deniz bağlarının kurulması bizim için çok önemli olacaktır. Çok eski çağlardan beri Karadeniz bölgesinde aktif ticaret vardı. Benim fikrimce bunların hepsi yeniden canlanacak. Sadece zamana ihtiyaç var, çünkü ekonomik bağlarımız giderek gelişiyor, bu nedenle Kırım ile ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Türk ortaklarımızı her zaman iyi niyetle bekliyoruz.