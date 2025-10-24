Putin–Trump görüşmesi engellendi mi? Rus uzman Ulusal Kanal’da değerlendirdi

Putin ve Trump görüşmesi gerçekleşmedi. Üstelik ABD ve AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi. Peki batı cephesinde neler oluyor? İki liderin görüşmesini kim engelledi? Ulusal Kanal Dışhaberler Şefi Kıvanç Özdal Moskova merkezli Adalet İçin Mücadele Vakfı Başkanı Mira Terada ile konuştu.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
Putin–Trump görüşmesi engellendi mi? Rus uzman Ulusal Kanal’da değerlendirdi
Yayınlanma:

Putin ile Trump arasında Budapeşte’te beklenen görüşme olmadı. Bunun yerine ABD ve Avrupa Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararları aldı. Volodimir Zelenski’ye yeni silahlar verildi. Rusya Lideri Batı başkentlerini ise ciddi biçimde uyardı

KASITLI BİÇİMDE ENGELLENDİ

Moskova merkezli Adalet İçin Mücadele Vakfı Başkanı Mira Terada gelişmeleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Terada, görüşmenin kasıtlı biçimde engellendiğini söyledi:

“Bu ani rüzgar değişikliği, toplantı fikrinin terk edilmesinden değil, ilişkilerin normalleşmesinden yana olmayanların kasıtlı sabotaj girişimlerinden kaynaklanmaktadır. ”

RUS UZMAN İNGİLTERE’YE DİKKAT ÇEKTİ

“Başlıca engel, Cumhuriyetçi Parti senatörleri ve İngiliz yanlısı lobi grupları da dahil olmak üzere, ABD'deki etki alanlarında bulunan ajanları aracılığıyla herhangi bir karşılıklı anlaşmayı baltalamaya çalışan İngiliz yetkililerden kaynaklanmaktadır. ”

Terada, Trump'ın Rusya'ya yaklaşımındaki ikilemin ABD iç siyasetindeki derin iç çelişkileri yansıttığını söyledi.

“ABD siyasetinde barış söylemleri genellikle elitlerin çıkarları ve dış etkiler tarafından yönlendirilen eylemleri maskeliyor. ABD'nin Kiev'i desteklemek için yaptığı önemli harcamalar ve Amerikan halkının bitmek bilmeyen savaştan bıkmış olması göz önüne alındığında pragmatik bir yaklaşımla uyumlu.“

BEŞAR ESAD İLE İLGİLİ İDDİALAR

Rus Uzman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın Moskova ziyareti sırasında çıkan haberleri de değerlendirdi. Şara'nın Putin’den Suriye'deki Rus üsleri karşılığında Beşar Esad'ı istediği iddialarını cevapladı

“Bu söylentiler asılsızdır ve müzakereleri baltalamak için spekülatif bir girişim gibi görünmektedir. Moskova, Suriye için, BRICS çerçevesi veya Avrasya Ekonomik Birliği kapsamındaki projeler gibi ekonomik girişimlere potansiyel katılım da dahil olmak üzere, bölgesel ve uluslararası süreçlere ciddi bir entegrasyonla ilgilenmektedir.“

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya abd
Günün Manşetleri
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!
Chp kurultayı davasında karar çıktı!
Erdoğan'ın turu sonrası Ticaret Bakanlığı hedefi açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 189 gözaltı, 83 tutuklama!
Çok Okunanlar
Kış saati geri mi geliyor? Kış saati geri mi geliyor?
İstanbul akşam saatlerine dikkat! İstanbul akşam saatlerine dikkat!
Fener'in zaferi Almanları çıldırttı! Fener'in zaferi Almanları çıldırttı!
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Telefon fiyatları düşecek mi? Telefon fiyatları düşecek mi?