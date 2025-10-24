Putin ile Trump arasında Budapeşte’te beklenen görüşme olmadı. Bunun yerine ABD ve Avrupa Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararları aldı. Volodimir Zelenski’ye yeni silahlar verildi. Rusya Lideri Batı başkentlerini ise ciddi biçimde uyardı

KASITLI BİÇİMDE ENGELLENDİ

Moskova merkezli Adalet İçin Mücadele Vakfı Başkanı Mira Terada gelişmeleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Terada, görüşmenin kasıtlı biçimde engellendiğini söyledi:



“Bu ani rüzgar değişikliği, toplantı fikrinin terk edilmesinden değil, ilişkilerin normalleşmesinden yana olmayanların kasıtlı sabotaj girişimlerinden kaynaklanmaktadır. ”

RUS UZMAN İNGİLTERE’YE DİKKAT ÇEKTİ

“Başlıca engel, Cumhuriyetçi Parti senatörleri ve İngiliz yanlısı lobi grupları da dahil olmak üzere, ABD'deki etki alanlarında bulunan ajanları aracılığıyla herhangi bir karşılıklı anlaşmayı baltalamaya çalışan İngiliz yetkililerden kaynaklanmaktadır. ”



Terada, Trump'ın Rusya'ya yaklaşımındaki ikilemin ABD iç siyasetindeki derin iç çelişkileri yansıttığını söyledi.



“ABD siyasetinde barış söylemleri genellikle elitlerin çıkarları ve dış etkiler tarafından yönlendirilen eylemleri maskeliyor. ABD'nin Kiev'i desteklemek için yaptığı önemli harcamalar ve Amerikan halkının bitmek bilmeyen savaştan bıkmış olması göz önüne alındığında pragmatik bir yaklaşımla uyumlu.“

BEŞAR ESAD İLE İLGİLİ İDDİALAR

Rus Uzman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın Moskova ziyareti sırasında çıkan haberleri de değerlendirdi. Şara'nın Putin’den Suriye'deki Rus üsleri karşılığında Beşar Esad'ı istediği iddialarını cevapladı

“Bu söylentiler asılsızdır ve müzakereleri baltalamak için spekülatif bir girişim gibi görünmektedir. Moskova, Suriye için, BRICS çerçevesi veya Avrasya Ekonomik Birliği kapsamındaki projeler gibi ekonomik girişimlere potansiyel katılım da dahil olmak üzere, bölgesel ve uluslararası süreçlere ciddi bir entegrasyonla ilgilenmektedir.“