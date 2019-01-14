PYD'nin Moskova temsilcisi Rşad Bienaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidinin hemen ardından Şam ile görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı. Bienaf müzakerelerden sonuç alamadıklarını söyledi.

PKK/PYD'nin Moskova'daki temsilcisi Rşad Bienaf, Suriye hükümeti ve PYD arasındaki görüşmelerle ilgili olarak "şu an için müzakerelerin hepsi durduruldu" dedi.



Sputnik'in haberine göre Bienaf, müzakerelerin askıya alınmasının sebebini, 'Şam'ın çatışmalar öncesindeki merkeziyetçi yapıda ısrarcı olması" olarak açıkladı.



Bienaf'ın Şam ile görüşmelerin durdurulmasına ilişkin açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de Kürtleri vurması halinde Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacağı" şeklindeki sözlerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.



ulusal.com.tr



