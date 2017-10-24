Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı yeni yaptırımlar, gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Komitesi, 32 ürününün daha satışını yasakladı. Amerika da Güney Kore ve Japonya ile birlikte yeni bir askeri tatbikata başladı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımları denetleyen Birleşmiş Milletler Komitesi, 32 ürünün daha ülkeye satışı ve transferini yasakladı.



Vakum odaları, soğutma sistemleri, flaşlı röntgen makineleri, sismik algılama cihazı ve parçacık hızlandırıcıları gibi ürünler yaptırımlar listesinde yer alıyor.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nükleer programı nedeniyle Pyongyang yönetimine 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9 kararı onayladı.



Amerika ise bölgedeki gerilimi yükselten askeri eylemlerine devam ediyor. Güney Kore ve Japonya ile birlikte yeni bir askeri tatbikata başladı. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "Üç ülkenin 2 gün sürecek bir tatbikata başladığı" duyuruldu.



Japonya, İngiltere'den de Kore yarımadasındaki durumla ilgili açıklama geldi. Japonya Başbakanı, Kore ile başa çıkma sözü verdi. İngiltere Dışişleri Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, Çin’in uygulayacağı ekonomik baskının Kore’yi sindirmede etkili olacağını savundu.



ulusal.com.tr