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Pyongyang'da 22. Uluslararası Ticaret Fuarı başladı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti başkenti Pyongyang'da 22. Uluslararası Ticaret Fuarı başladı. Ülkenin en büyük uluslararası fuarı olan Ticaret Fuarı 19 ülkeden 450 katılımcıyla gerçekleşiyor.

Pyongyang'da 22. Uluslararası Ticaret Fuarı başladı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 22. Uluslararası Ticaret Fuarı kapılarını açtı. 

Geçen seneye oranla yoğun katılımın olduğu fuar, aralarında Çin, Rusya ve Moğolistan ülkelerinin de yer aldığı 19 ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor.

Ticaret Fuarı'nda, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşları ile ürünlerini buluşturmak isteyen 450 katılımcı yer alıyor. 

Üç-Devrim Sanat Müzesi'nde açılışını yapan fuarda, vatandaşların en çok ilgisini çeken ürünler ev eşyaları, giyim, kozmetik ürünleri ve bebek eşyaları oldu. 

Fuara katılan uluslararası şirketlerin içinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne özgün yerli üretim yapan şirketler de göze çarptı. 

Ülkenin en büyük uluslararası fuarı olan Pyongyang Bahar Ticaret Fuarı 2005 senesinden itibaren, bahar ve sonbahar aylarında olmak üzere, yılda iki kez düzenleniyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #kore demokratik halk cumhuriyeti
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