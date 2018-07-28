Kore Ulusal İşbirliği ve Barış Konseyi Başkanı Kim Hong-Gol, Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için şartlarını duyurdu. Kore Barış Konseyi Başkanı Çin ve Güney Kore'den beklentilerini de açıkladı.

Pyongyang, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için şartlarını açıkladı.



Açıklama Kore Ulusal İşbirliği ve Barış Konseyi Başkanı Kim Hong-Gol'den geldi.



Hong-Gol, Kore Savaşının en kısa zamanda sona erdiğinin ilan edilmesini istediklerini, nükleer silahlardan arınma sürecinin ondan sonra başlayabileceğini söyledi.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yeterince taviz verdiğini, artık karşı adımlar beklediğini vurgulayan Gol, barış müzakereleri ve savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi sürecine Pekin'in de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.



Seul'e yönelik eleştiride de bulunan Kore Barış Konseyi Başkanı, ülkesine yönelik devam eden ekonomik yaptırımlardan ve Güney Kore'nin ekonomik projelerin başlatılmasıyla ilgili çekimser davranmasından memnun olmadığını kaydetti.



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