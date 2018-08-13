Kuzeyin ve Güneyin liderleri, Kim Jong-un ve Mon Jae-in 3. zirvede anlaştı. Güney Kore ile yapılacak zirve eylül ayında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pyongyang'ta yapılacak.

Pyongyang ve Seul 3. zirve için anlaştı.Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon yönetimindeki heyetler bir araya geldi.Yetkililer iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölge olan Panmunjom ateşkes köyünde zirveyi görüşmek üzere üst düzey müzakerelerde bulundu.Ardından Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey ve Güney'in eylül ayında Pyongyang'da zirve yapma konusunda anlaştıklarını açıkladı.Ri, iki ülke liderlerinin Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması ve Kore Yarımadası'nda barışın nasıl sağlanacağını görüşeceklerini belirtti.Güney Kore lideri Moon, Pyongyang'ı bu yıl ziyaret edecek ilk lider olacak.