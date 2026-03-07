Radyo Hamase yayına başladı: Savaş günlerinde direniş ve dayanışmanın sesi

IRIB Ses Başkan Yardımcısı Ahmed Pehlivaniyan, Radyo Hamase’nin bu akşam saat 19:00’da 101,5 FM üzerinden yayına başladığını duyurdu.

Pehlivaniyan, radyo ağının amacını şöyle özetledi:

Ulusal birlik ve dayanışmayı güçlendirmek

Direniş ve kahramanlık destanlarını aktarmak

Hızlı, doğru ve şeffaf bilgilendirme yapmak

Psikolojik savaş ve yalan haberlere karşı aydınlatıcı yayıncılık

Radyo Hamase, “Birleşik İran” odağıyla dinleyicilere huzurlu bir ortam sunmayı ve halk arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefliyor. Ayrıca uzmanlar ve akademisyenlerle iş birliği içinde İran ve İslam karşıtlarının amaçları analiz edilerek psikolojik savaşın boyutları aktarılacak.

Yayın akışında, şehit liderlerin ve komutanların hayatını konu alan belgeseller, savaş analizleri, uzman sohbetleri ve şehit ailelerini onurlandıran programlar yer alacak.

Pehlivaniyan, radyo ağıyla halkın manevi ihtiyaçlarına yanıt verilmeyi ve toplumda dayanışma ruhunun güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Radyo Hamase, savaş günlerinde halk için güvenilir ve etkili bir bilgi kaynağı olmayı amaçlıyor.