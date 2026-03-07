Radyo Hamase yayına başladı: Savaş günlerinde direniş ve dayanışmanın sesi

IRIB Ses Başkan Yardımcısı Ahmed Pehlivaniyan, Radyo Hamase’nin 101,5 FM frekansı üzerinden yayın hayatına başladığını duyurdu.

Radyo Hamase yayına başladı: Savaş günlerinde direniş ve dayanışmanın sesi
Yayınlanma:

IRIB Ses Başkan Yardımcısı Ahmed Pehlivaniyan, Radyo Hamase’nin bu akşam saat 19:00’da 101,5 FM üzerinden yayına başladığını duyurdu.

Pehlivaniyan, radyo ağının amacını şöyle özetledi:

  • Ulusal birlik ve dayanışmayı güçlendirmek
  • Direniş ve kahramanlık destanlarını aktarmak
  • Hızlı, doğru ve şeffaf bilgilendirme yapmak
  • Psikolojik savaş ve yalan haberlere karşı aydınlatıcı yayıncılık

Radyo Hamase, “Birleşik İran” odağıyla dinleyicilere huzurlu bir ortam sunmayı ve halk arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefliyor. Ayrıca uzmanlar ve akademisyenlerle iş birliği içinde İran ve İslam karşıtlarının amaçları analiz edilerek psikolojik savaşın boyutları aktarılacak.

Yayın akışında, şehit liderlerin ve komutanların hayatını konu alan belgeseller, savaş analizleri, uzman sohbetleri ve şehit ailelerini onurlandıran programlar yer alacak.

Pehlivaniyan, radyo ağıyla halkın manevi ihtiyaçlarına yanıt verilmeyi ve toplumda dayanışma ruhunun güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Radyo Hamase, savaş günlerinde halk için güvenilir ve etkili bir bilgi kaynağı olmayı amaçlıyor.

22 ilde dev operasyon: 600 milyon liralık vurgun yapan 247 kişi tutuklandı22 ilde dev operasyon: 600 milyon liralık vurgun yapan 247 kişi tutuklandıGündem
Tarım İşçileri Derneği Başkanı Eyüp Tat: İşçilerle üreticileri karşı karşıya getirmek istiyorlarTarım İşçileri Derneği Başkanı Eyüp Tat: İşçilerle üreticileri karşı karşıya getirmek istiyorlarYurt
iran
Günün Manşetleri
600 milyon liralık vurgun yapan 247 kişi tutuklandı
Manisa'da film gibi fabrika soygunu
Gübre ithalatında gümrük vergisi kararı
Sinpaş Reserve Marmaris
Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Türkiye'nin yerli ve milli ilk hızlı treni raylara indi
Kimler atandı, kimler görevden alındı?
Pezeşkiyan Netanyahu'yu "üç kare"de özetledi
İran, okul saldırısının yapıldığı El-Zafra üssünü vurdu
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
BİM’de 7-13 Mart aktüel fırsatları raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirime giriyor? BİM’de 7-13 Mart aktüel fırsatları raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?
Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi