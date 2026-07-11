Rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı! Tufan Erhürman'dan sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği bir sergi sırasında aniden rahatsızlandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Erhürman, doktorların gözetiminde geçirdiği gecenin ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, yaşadığı rahatsızlığın detaylarına ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

TANSİYONU 6'YA DÜŞTÜ

Rahatsızlığın aniden ortaya çıktığını ifade eden Erhürman, yüksek tansiyon hastası olmasına rağmen olay anında tansiyonunun hızla düştüğünü belirtti. Yaşadığı şiddetli fiziksel belirtilerin kalple ilgili bir soruna işaret ettiğini vurgulayan Erhürman, "Bir anda sırtıma yayılan bir ağrı girdi. Terlemeye başladım, soğuk soğuk terledim. Gözüm karardı. Tansiyonumu ölçtüler, 6 çıktı. Ben yüksek tansiyon hastasıyım. Nabzım da çok düştü. Bütün göstergeler kalple ilgili bir şeyi işaret ediyordu" ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ORTADAN KALKTI

Hastaneye ulaşmasının ardından doktorlar tarafından hemen gerekli tetkiklere başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kalp krizini işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sağlık durumunun şu an iyi olduğunu ve tüm sonuçların olumlu geldiğini belirten Erhürman, doktorların teşhisine dair, "Tahliller gayet iyi. Her şey temiz. Spazm gibi bir şey. Kalp krizi olmadığı kesin. Doktorlar kalp spazmı olabileceğini düşünüyor" dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, uygulanan işlemlerin detaylarını paylaşarak, "Allah'a şükür anjiyo çok temiz çıktı. Tahliller de gayet iyi. Kalp krizini gösteren değerler için yapılan test negatif çıktı. O yüzden kalp krizi olmadığı kesin" ifadelerini kullandı. Mevcut tıbbi tablo hakkında ise "Kalp spazmı diye düşünüyorlar. Küçük bir kalp spazmı gibi görünüyor" diyerek durumuna açıklık getirdi.

Olayın yaşandığı sırada Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sağlık ekiplerinin halihazırda bulunmasının kendisi için büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Erhürman, bu durumu şans olarak nitelendirdi. Ağrının başladığı ilk anlarda sağlık ekiplerinin anında müdahale edebilmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Biraz şanslı çıktım. Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydık. Tesadüfen benden önce bir davetli rahatsızlandı. Ambulans onun için çağrılmıştı. Davetli toparlanınca ambulans ayrılmak üzereydi, ben rahatsızlandım. İki dakika içinde geri geldi. O ağrı devam ettiği sırada ambulansın hemen gelmesi önemli oldu" dedi.

Hastanedeki sürecin genel bir sağlık taraması için fırsat yarattığını ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını sözlerine ekleyen Erhürman, açıklamalarını, "Fırsat bu fırsat oldu. Normalde yaptırmadığımız kontrolleri de yaptık. Her şeyin temiz olduğunu gördük. Allah'a şükür bir problem yok. Biraz dinlenmek gerekiyor herhalde" diyerek tamamladı.