Rakka'da SDG'nin alıkoyduğu 126 çocuk serbest bırakıldı

Suriye güvenlik güçleri, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik yürütülen operasyonların ardından El-Aktan Cezaevi’nin kontrolünü ele geçirdi. Operasyon sonrası cezaevinde tutulan çok sayıda kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Suriye güvenlik kaynaklarının yerel basına yaptığı açıklamaya göre, Suriye İç Güvenlik Güçleri tarafından 18 yaşından küçük 126 çocuk özgürlüğüne kavuşturuldu. Cezaevinden çıkarılan çocukların bir kısmı basın mensuplarına konuşarak, SDG tarafından tutuldukları süre boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını ifade etti.

Serbest bırakılan çocukların ailelerine teslim edilmek üzere Rakka Adalet Sarayı’na götürüldüğü belirtildi.

AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Gelişmenin ardından, yakınlarının SDG tarafından tutuklandığını belirten aileler cezaevi çevresinde toplandı. Aileler, tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Bu gelişmeler üzerine Suriye İçişleri Bakanlığı, El-Aktan Cezaevi’nde tutulan mahkûmlarla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, ailelere hitaben yaptıkları açıklamada, haksız yere tutuklanan kişilerin serbest bırakılacağını belirtti. Ancak bazı tutukluların uyuşturucu ticareti, cinayet ve cinsel saldırı gibi adli suçlardan hüküm giydiğini vurguladı. Bu nedenle her dosyanın ayrı ayrı incelendiği ifade edildi.

CEZAEVİNİN KONTROLÜ DEVLETE GEÇTİ

Suriye ordusunun El-Aktan Cezaevi’nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terörle mücadele dairesi ve ilgili kurumlar, cezaevinin güvenliğinin sağlanması ve içerideki durumun kontrol altına alınması amacıyla görevlendirilmiştir.”

Yetkililer, cezaevindeki tüm tutukluların hukuki durumlarının yeniden değerlendirileceğini ve sürecin yasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi.